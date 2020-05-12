Венгрия недовольна дебатами в Европарламенте по ее коронавирусного законодательства

Венгрия обвинила Европейский парламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране - при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.

Об этом во вторник венгерскому государственному агентству MTI заявила министр юстиции страны Юдит Варга, пишет "Европейская правда".

В среду, 13 мая, в Европарламенте пройдут дебаты по противоречивому чрезвычайному законодательству, принятому в Венгрии во время пандемии, и его влиянию на верховенство права и основные права.

Варга отметила, что в официальном письме президент Европарламента Давид Сассоли отказался предоставить ей возможность выступить лично или онлайн во время дебатов.

Она сказала, что Европарламент планирует поставить под сомнение демократическую природу закона, который позволяет сдерживать пандемию, при этом не позволяя венгерскому правительству выразить свою позицию во время дебатов.

Основой любой демократической дискуссии является то, что заинтересованной стороне должна быть предоставлена ​​возможность высказать свое мнение, сказала министр. Однако Европарламент "вновь идет вразрез с европейскими фундаментальными ценностями", лишив Венгрию такой возможности, подчеркнула Варга.

Кроме того, по ее мнению, процедура Европарламента "пренебрегает важными демократическими правами" и не признает официальную позицию Европейской комиссии, которая утверждает, что венгерское законодательство о коронавирусе не противоречит законодательству ЕС.

Варга сказала, что парламент хочет снова провести дебаты по Венгрии вместо того, чтобы сосредоточить все свои усилия на содействии государствам-членам в борьбе с эпидемией.

В начале мая вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что спорный закон Венгрии, который дает Виктора Орбана широкие полномочия на фоне пандемии, пока не нарушил правила ЕС.

Впрочем, она отметила, что контекст постоянно растущего беспокойства ситуацией верховенства права и демократии в стране "усиливает обеспокоенность, когда мы смотрим на чрезвычайный закон".