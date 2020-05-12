Ще два чартери доправлять українських сезонних працівників до Австрії

Ще два спеціальні авіарейси, які доставлять українських сезонних робітників до австрійського Лінца, мають вилетіти з Києва 18 травня.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив управляючий справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер, пише "Європейська правда".

Чартери для українських трудових мігрантів організовує Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії, яка після домовленості між Україною та Австрією організувала перший подібний рейс 8 травня.

"Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року. Ці два літаки також прибувають на замовлення нашої Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії", - розповів Гамедінгер.

Крім того, ще один спецрейс із робітниками з України планується всередині червня 2020 року.

За словами Гамедінгера, після прильоту першого рейсу в одного з прибулих українців після тестування було виявлено COVID-19. Тому наразі 19 робітників знаходяться під карантином - "але не в одному місці, а маленькими групами у шести різних фермерів". Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.

Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії потребує цих близько 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикос, вишні і огірків. Там також хотіли б, щоб сказав Гамедінгер.

Як повідомлялося раніше, після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами уряд все ж дозволив спецрейси для українських сезонних робітників.

Сезонні працівники змогли вилетіти спершу до Лондона, а згодом і до Гельсінкі. 5 травня МАУ виконала третій спецрейс з українськими сезонними робітниками – до Франкфурта.