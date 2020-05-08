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Пристайко повідомив про виліт ще одного рейсу з заробітчанами

П'ятниця, 8 травня 2020, 21:36

Ще 200 українців вилетіли спеціальним рейсом на сезонні заробітки до Австрії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у своєму Twitter.

"До Австрії вилетів латвійський чартер з 200 українськими робітниками. Сподіваюся, невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку уряду. А поки дякую за злагоджену роботу МЗС України, Мінінфраструктури та посольству України в Австрії", - написав він.

Раніше цього дня Вадим Пристайко повідомляв, що обговорював з асоціаціями перевізників організацію перевезення українських сезонних працівників, які їдуть за кордон, іншими видами транспорту, окрім авіа.

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Нагадаємо, Вадима Пристайка призначили відповідальним за переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт. 

Як повідомлялося раніше, після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами, уряд все ж дозволив спецрейси для українських сезонних робітників. Заробітчани змогли вилетіти спершу до Лондона, а згодом і до Гельсінкі. 5 травня МАУ виконала третій спецрейс з українськими сезонними робітниками – до Франкфурта.

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Пристайко
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