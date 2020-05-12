Еще два чартера доставят украинских сезонных работников в Австрию

Еще два специальных авиарейса, которые доставят украинских сезонных рабочих в австрийский Линц, должны вылететь из Киева 18 мая.

Об этом в комментарии "Укринформа" сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, пишет "Европейская правда".

Чартеры для украинских трудовых мигрантов организует Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии, которая после договоренности между Украиной и Австрией организовала первый подобный рейс 8 мая.

"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают по заказу нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - рассказал Гамедингер.

Кроме того, еще один спецрейс с рабочими из Украины планируется в середине июня 2020 года.

По словам Гамедингера, после прилета первого рейса у одного из прибывших украинцев после тестирования был выявлен COVID-19. Поэтому сейчас 19 рабочих находятся под карантином - "но не в одном месте, а маленькими группами у шести различных фермеров". Другие 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии нуждается в этих около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни и огурцов. Там также хотели бы, чтобы сказал Гамедингер.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокированием чартеров с работниками правительство все же позволил спецрейсы для украинских сезонных рабочих.

Сезонные работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем и в Хельсинки. 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.