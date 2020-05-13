Польская оппозиция угрожает заблокировать переназначение выборов в парламенте

В Польше оппозиция угрожает заблокировать переназначение выборов в парламенте, обвиняя правящую "Право и справедливость" в спешке с организацией новых выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В оппозиционной "Гражданской платформе" во вторник пригрозили заблокировать повторное назначение президентских выборов, обвиняя правящую коалицию в попытке спешно "пропихнуть" назначение выборов через парламент на нужные им дать.

Во вторник Сейм, где "ПиС" вместе со "Соглашением" имеет большинство, поддержал и передал на рассмотрение Сената новый законопроект о выборах. Он учитывает предложения, на которых настаивала оппозиция – о возможности голосования и лично, и по почте.

Впрочем, в "Гражданской платформе" заявляют, что новое законодательство является неконституционным и предоставляет спикеру парламента слишком большие полномочия по определению дат проведения президентских выборов. Поэтому они угрожают снова применить тактику, которую использовали с проектом о почтовом голосовании – откладывать решение до последнего момента.

"Гражданская платформа" требует внести в проект поправки, которые предоставят Национальной избирательной комиссии больше полномочий по организации выборов.

В оппозиции настаивают, что выборы нужно проводить через несколько месяцев, когда эпидемическая ситуация улучшится.

В то же время, "ПиС" хотят провести выборы как можно скорее – в конце июня или в июле, опасаясь, что рейтинг Анджея Дуды начнет падать, когда в полной мере проявятся экономические последствия эпидемии коронавируса.

В среду действующий президент Анджей Дуда планирует встречу со спикером Сената,чтобы обсудить организацию предстоящих выборов.

Напомним, президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок – через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции.

В понедельник Национальная избирательная комиссия Польши приняла резолюцию, которая позволит правящей партии "Право и справедливость" объявить новые президентские выборы, не привлекая Верховный Суд – поскольку не было уверенности, каким будет его решение.

Национальная избирательная комиссия своим решением предоставила спикеру Сейма 14 дней для определения новой даты выборов, которая должна быть в пределах 60 дней с даты принятия этого решения.

В то же время, Сейм Польши, нижняя палата парламента, одобрил законопроект, который позволит почтовое голосование – повторно, после того, как Сенат отклонил проект.