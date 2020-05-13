Євродепутати просять прискорити відкриття внутрішніх кордонів ЄС – ЗМІ

Група євродепутатів звернулася до президента Єврокомісії з проханням прискорити відкриття кордонів країн у межах ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на лист, який є у розпорядженні редакції.

18 депутатів Європейської народної партії звернулися листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням забезпечити завершення контролю на внутрішніх кордонах країн-членів ЄС цієї п’ятниці, 15 травня, а також – щоб країни-члени не змушували громадян країн ЄС до самоізоляції після перетину кордонів у межах ЄС.

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Серед авторів листа – Даніель Каспарі, лідер німецької центристсько-правої групи у ЄНП, а також іспанець Естебан Гонзалес Понс, заступник голови ЄНП.

"Для багатьох громадян ЄС перетин кордону іншої країни-члена для роботи чи у приватних справах стало невід’ємною частиною повсякденного життя", - йдеться у листі.

Євродепутати зазначають, що на початку епідемії прикордонний контроль між країнами-членами був "виправданим і пропорційним". Зараз, зазначають вони, між країнами ЄС більше немає значної різниці за епідемічною ситуацією.

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Також вони закликають забезпечити тіснішу співпрацю національних органів охорони здоров’я щодо відстеження контактів хворих на коронавірус.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Єврокомісія має затвердити всеосяжну стратегію, спрямовану на те, щоб знову скоординовано відкрити туристичний бізнес в Євросоюзі.

Раніше Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

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