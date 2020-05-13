Евродепутаты просят Еврокомиссию ускорить открытие внутренних границ - СМИ

Группа евродепутатов обратилась к президенту Еврокомиссии с просьбой ускорить открытие границ стран в пределах ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, которое имеется в распоряжении редакции.

18 депутатов Европейской народной партии обратились с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой обеспечить завершение контроля на внутренних границах стран-членов Евросоюза в эту пятницу, 15 мая, а также - чтобы страны-члены не принуждали граждан стран ЕС к самоизоляции после пересечения границ в пределах ЕС.

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Среди авторов письма - Даниэль Каспари, лидер немецкой правоцентристской группы в ЕНП, а также испанец Эстебан Гонзалес Понс, заместитель председателя ЕНП.

"Для многих граждан ЕС пересечение границы другой страны-члена для работы или по личным делам стало неотъемлемой частью повседневной жизни", - говорится в письме.

Евродепутаты отмечают, что в начале эпидемии пограничный контроль между странами-членами был "оправданным и пропорциональным". Сейчас, отмечают они, между странами ЕС больше нет значительной разницы в эпидемической ситуации.

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Также они призывают обеспечить более тесное сотрудничество национальных органов здравоохранения по отслеживанию контактов больных коронавирусом.

Как сообщалось ранее, сегодня Еврокомиссия должна утвердить всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы снова скоординировано открыть туристический бизнес в Евросоюзе.

Ранее Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

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