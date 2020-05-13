Швеція продовжила до 15 липня рекомендацію уникати закордонних поїздок

МЗС Швеції не рекомендує громадянам здійснювати закордонні поїздки через пандемію коронавірусу до 15 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Хоча спостерігаються певні послаблення, закриті кордони і карантин лишаються реальністю для значної частини світу" - сказала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"МЗС сьогодні вирішило продовжити рекомендацію утриматися від несуттєвих поїздок в інші країни і це рішення стосується всіх країн і діятиме до 15 липня" - сказав прем’єр Швеції Стефан Льовен.

За словами глави МЗС, утім неможливо спрогнозувати, коли можна буде вільно подорожувати в інші країни.

"Рекомендацію можна продовжити, змінити або відкликати до 15 липня, якщо зміняться оцінки ситуації. Однак неможливо сказати наперед, коли і як відбуватимуться зміни" - зазначила Лінде.

Нагадаємо, Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після кількох місяців блокування.