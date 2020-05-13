Швеция продлила до 15 июля рекомендацию избегать зарубежных поездок

МИД Швеции не рекомендует гражданам совершать зарубежные поездки из-за пандемии коронавируса до 15 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Хотя наблюдаются определенные послабления, закрытые границы и карантин остаются реальностью для значительной части мира", - сказала глава МИД Швеции Анн Линде.

"МИД сегодня решил продлить рекомендацию воздержаться от несущественных поездок в другие страны и это решение касается всех стран и будет действовать до 15 июля", - сказал премьер Швеции Стефан Левен.

По словам главы МИД, впрочем невозможно спрогнозировать, когда можно будет свободно путешествовать в другие страны.

"Рекомендацию можно продлить, изменить или отозвать до 15 июля, если изменятся оценки ситуации. Однако невозможно сказать заранее, когда и как будут происходить изменения", - отметила Линде.

Напомним, Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокировки.