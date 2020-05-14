Уряд Угорщини може відмовитись від надзвичайних повноважень до кінця червня

Уряд Угорщини може відмовитися від надзвичайних повноважень, отриманих для боротьби з коронавірусом в кінці червня, в залежності від розвитку пандемії.

Про це заявив у четвер глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Уряд може відмовитися від своїх особливих надзвичайних прав до кінця червня, якщо ситуація (з епідемією) не зміниться", - заявив Гуйяш.

Він також повідомив, що уряд розглядає можливість ослаблення обмежень в Будапешті з наступного тижня через зниження числа інфекцій. Обмеження вже були в основному зняті в сільській місцевості.

Виступаючи в Європарламенті, уповноважений із захисту цінностей ЄС і прозорості Вєра Юрова раніше в четвер заявила, що ЄС вступає в нову фазу, коли деякі заходи, що вживаються для захисту громадського здоров'я, будуть поступово ослаблені.

Читайте також Депутати Європарламенту просять ЄС ввести санкції та припинити виплати Угорщині

"Ця нова фаза означає, що загальний надзвичайний стан з винятковими повноваженнями, наданими урядам, повинен бути поступово скасований або замінений більш цілеспрямованими і менш нав'язливими заходами", - сказала Юрова.

"Комісія буде дуже уважно стежити за тим, як в державах-членах поступово скасовуються надзвичайні заходи, що зачіпають верховенство права, основні права і демократичні цінності ... Це ще більш важливо для Угорщини, враховуючи відсутність чітких часових рамок дії надзвичайних повноважень" – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці березня парламент Угорщини надав уряду повноваження керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус.

Уряд отримав право призупиняти застосування певних законів, відступати від закону або вживати інших надзвичайних заходів. Закон не має обмежень у часі, і його суворо критикують опоненти в Угорщині, а також міжнародні правозахисні організації і ЄС.