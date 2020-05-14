Правительство Венгрии может отказаться от чрезвычайных полномочий до конца июня

Правительство Венгрии может отказаться от чрезвычайных полномочий, полученных для борьбы с коронавирусом, в конце июня, в зависимости от развития пандемии.

Об этом заявил в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Правительство может отказаться от своих особых чрезвычайных прав до конца июня, если ситуация (с эпидемией) не изменится", - заявил Гуйяш.

Он также сообщил, что правительство рассматривает возможность ослабления ограничений в Будапеште со следующей недели из-за снижения числа инфекций. Ограничения уже были в основном сняты в сельской местности.

Выступая в Европарламенте, уполномоченный по защите ценностей ЕС и прозрачности Вера Юрова ранее в четверг заявила, что ЕС вступает в новую фазу, когда некоторые меры, предпринимаемые для защиты общественного здоровья, будут постепенно ослаблены.

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"Эта новая фаза означает, что общий чрезвычайное положение с исключительными полномочиями, предоставленными правительствам, должен быть постепенно отменен или заменен более целенаправленными и менее навязчивыми мерами", - сказала Юрова.

"Комиссия будет очень внимательно следить за тем, как в государствах-членах постепенно отменяются чрезвычайные меры, затрагивающие верховенство права, основные права и демократические ценности ... Это еще более важно для Венгрии, учитывая отсутствие четких временных рамок действия чрезвычайных полномочий", - добавила она.

Напомним, в конце марта парламент Венгрии предоставил правительству полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной из-за коронавируса.

Правительство получило право приостанавливать применение определенных законов, отступать от закона или принимать другие чрезвычайные меры. Закон не имеет ограничений во времени, и его строго критикуют оппоненты в Венгрии, а также международные правозащитные организации и ЕС.