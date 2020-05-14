Вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік - агентство ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що схвалення вакцини від коронавірусу через рік є "оптимістичним" сценарієм щодо подолання пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми можемо побачити таку можливість, якщо все піде так, як планувалося, що частина з них (вакцин) може бути готова до затвердження через рік з цього часу, на початку 2021 року", - сказав Марко Кавалері, який очолює відділ вакцини EMA.

Органи охорони здоров'я в усьому світі наполягають на розширенні передових досліджень COVID-19, намагаючись розробити вакцину, розцінювану експертами як найкращий спосіб подолати руйнівну пандемію.

Однак Кавалері заявив, що на цьому шляху можуть бути затримки. "Це просто прогнози, засновані на тому, що ми бачимо. Але знову ж таки, я мушу наголосити, що це найкращий сценарій. Ми знаємо, що не всі вакцини, які вводяться в розробку, можуть отримати дозвіл", - сказав він.

Європейські країни пообіцяли мільярди євро на розробку вакцини, Німеччина запропонувала до 750 мільйонів євро на дослідження, розробку та розповсюдження.

На початку цього місяця виконавчий директор EMA Гідо Расі заявив, що одним із пріоритетів його агентства є "підтримка розробки та надання дозволу на продаж безпечних, ефективних та якісних терапевтичних препаратів та вакцин якнайшвидше".

"Однак швидке схвалення терапевтичних препаратів та вакцин стане можливим лише в тому випадку, якщо заявки будуть підтримані надійними науковими доказами, що дозволяють EMA зробити висновок про позитивний баланс користі та ризику для цих продуктів", - сказав він.