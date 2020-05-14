Вакцина от коронавируса может быть готова через год - агентство ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что одобрение вакцины от коронавируса через год является "оптимистичным" сценарию по преодолению пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы можем увидеть такую ​​возможность, если все пойдет так, как планировалось, что часть из них (вакцин) может быть готова к утверждению через год с этого времени, в начале 2021-го", - сказал Марко Кавалере, возглавляющий отдел вакцины EMA.

Органы здравоохранения во всем мире настаивают на расширении передовых исследований COVID-19, пытаясь разработать вакцину, которая расценивается экспертами как лучший способ преодолеть разрушительную пандемию.

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Однако Кавалере заявил, что на этом пути могут быть задержки. "Это просто прогнозы, основанные на том, что мы видим. Но опять же, я должен подчеркнуть, что это лучший сценарий. Мы знаем, что не все вакцины, которые вводятся в разработку, могут получить разрешение", - сказал он.

Европейские страны пообещали миллиарды евро на разработку вакцины, Германия предложила до 750 млн евро на исследования, разработку и распространение.

В начале этого месяца исполнительный директор EMA Гидо Расе заявил, что одним из приоритетов его агентства является "поддержка разработки и предоставления разрешения на продажу безопасных, эффективных и качественных терапевтических препаратов и вакцин как можно скорее".

"Однако быстрое одобрение терапевтических препаратов и вакцин станет возможным только в том случае, если заявки будут поддержаны надежными научными доказательствами, позволяющими EMA сделать вывод о положительном балансе пользы и риска для этих продуктов", - сказал он.