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Хорватія "тихо" відкрила кордони для туристів із заброньованим житлом

Четвер, 14 травня 2020, 18:49

Хорватія з 9 травня пускає іноземних туристів з наявності у них заброньованого житла попри те, що офіційно запроваджену у зв’язку з коронавірусом заборону на перетин кордону не скасовували.

Про це повідомила хорватська газета Jutarnji list, передає "Європейська правда".

З чисто юридичної точки зору прийом туристів суперечить рекомендаціям органів охорони здоров'я Хорватії, які дозволяють іноземцям перетинати кордон тільки в трьох випадках.

Зокрема, якщо вони доведуть право власності на нерухомість або судно в Хорватії або приїжджають в країну на похорон. Другий виняток - це люди, запрошені до Хорватії суб'єктом економічної діяльності. Третій виняток стосується іноземців, які мають "економічний інтерес" в Хорватії.

За даними газети, туристи з-за кордону потрапляють в категорію "економічного інтересу", хоча про це прямо ніде не сказано в офіційних документах.

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Також на таких туристів не поширюється вимога 14-денного карантину після прибуття.

Хоча міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович і оголосив напередодні, що рішення про відкриття кордонів і відновлення туризму, на практиці Хорватія почала пускати іноземців вже з 9 травня.

Божинович, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що ті, хто на кордоні зможе документально підтвердити проживання, зможуть в'їхати в країну без будь-яких проблем.

"Можуть хорвати, можуть іноземці, можуть громадяни Європейського Союзу. Звичайно, якщо у них є бронь в готелі і вони дотримуються всіх заходів безпеки", - сказав Божинович.

"Звичайно, у випадку кожного туриста йдеться про економічний інтерес. Ми -туристична країна, і абсолютно ясно, як сильно вдарить по нас поганий сезон. Однак, з іншого боку, ми не хочемо запрошувати іноземців, враховуючи ситуацію, що склалася, але ми не відмовимо їм, і вони зможуть приїхати у відпустку, якщо вони заплатили за неї" - сказав співрозмовник видання в уряді.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія представила пакет рекомендацій щодо відновлення туризму і транспортного сполучення після пандемії.

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