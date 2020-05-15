Эпидемия во Франции: число госпитализированных больных продолжает снижаться

За последние сутки во Франции количество госпитализированных с коронавирусом пациентов снизилось более чем 600.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции умерли 351 больных, больше чем вчера (83) и намного высший показатель предыдущего дня (328).

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За сутки обнаружили 622 новых больных – более чем сотню больше, чем 507 накануне.

Госпитализировали за последние сутки 542 больных. В больницах остаются всего 20 463 пациентов, что на 608 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находится 2299 пациентов, из них 52 госпитализированы за последние сутки. В то же время, общее количество пациентов в реанимации продолжает уменьшаться – на 129 за последние сутки.

С начала эпидемии в стране выявлено 141 356 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 27 425 больных, из них 17 224 в больницах, 10201 – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. Выздоровели уже 59605 человек.

Напомним, с 11 мая Франция начала постепенный выход из жесткого карантина. О том, как страна собирается возвращаться к нормальной жизни, читайте в публикации: Коронавирус, что расколол Францию: как страна выходит из режима изоляции.