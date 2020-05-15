Епідемія у Німеччині: нових випадків більше 900 другий день поспіль

У Німеччині другий день поспіль фіксують більше 900 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

За останню добу у Німеччині зареєстрували 913 нових випадків коронавірусу – майже стільки ж, як 933 вчора. До того декілька днів поспіль ці показники були нижчими.

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Більшість випадків виявлені у землях Баден-Вюртемберг та Баварія – 181 та 163 відповідно, у решті кількість нових хворих не перевищує 100. Найменше нових хворих у землі Мекленбург-Передня Померанія – там за добу зафіксували лише один новий випадок.

Померлих за останню добу - 101. Це дещо більше, ніж 89 вчора, але менше, ніж у попередні два дні.

Одужали за добу більше 1400 пацієнтів.

Загальна кількість підтверджених заражень з початку епідемії досягла 173 152. З них 7824 хворих померли, одужали – 151 700.

Нагадаємо, з понеділка у Німеччині почалися нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.

Канцлерка Ангела Меркель закликала громадян не наражати на небезпеку те, чого вдалося досягти у прагненні сповільнити поширення коронавірусу.

Магазини, школи та фабрики у Німеччині цього тижня знову запрацювали, з 15 травня очікується певне послаблення на кордонах. Але правило тримати дистанцію в 1,5 метра від інших все ще діє, як і масковий режим у громадському транспорті і в більшості магазинів.