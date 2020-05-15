Эпидемия в Германии: новых случаев более 900 второй день подряд

В Германии второй день подряд фиксируют более 900 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

За последние сутки в Германии зарегистрировали 913 новых случаев коронавируса - почти столько же, как 933 вчера. К тому несколько дней подряд эти показатели были ниже.

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Большинство случаев выявлены в землях Баден-Вюртемберг и Бавария - 181 и 163 соответственно, в остальных количество новых больных не превышает 100. Меньше всего новых больных в земле Мекленбург-Передняя Померания - там за сутки зафиксировали только один новый случай.

Умерших за последние сутки от коронавируса - 101. Это несколько больше, чем 89 вчера, но меньше, чем в предыдущие два дня.

Выздоровели за сутки более 1400 пациентов.

Общее количество подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии достигло 173 152. Из них 7824 больных умерли, выздоровели - 151 700.

Напомним, с понедельника в Германии начались новые послабления карантина. Правила зависят от земли.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан не подвергать опасности то, чего удалось достичь в стремлении замедлить распространение коронавируса.

Магазины, школы и фабрики в Германии на этой неделе снова заработали, с 15 мая ожидается некоторое ослабление на границах. Но правило держать дистанцию ​​в 1,5 метра от других все еще действует, как и масочный режим в общественном транспорте и в большинстве магазинов.