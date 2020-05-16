Прем'єр Угорщини готовий відмовитися від розширених повноважень у кінці травня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в кінці травня його уряд може відмовитися від широких повноважень, отриманих через указ про надзвичайний стан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Заява Орбана пролунала після того, як двоє чоловіків були затримані на початку цього тижня за пости в Фейсбуці з критикою уряду Угорщини, що викликало шок в угорському суспільстві.

Відповідно до закону про надзвичайний стан, прийнятого в кінці березня у відповідь на коронавірусну кризу, уряд Угорщини може приймати постанови без обмеження за часом.

Уряд заявив, що закон необхідний для прийняття рішень під час кризи. "Ми успішно захистили нашу країну", - заявив Орбан в п'ятницю, додавши, що Угорщина діяла демократично і що після скасування надзвичайних заходів вона повернеться до нормальної парламентської системи.

Орбан сказав, що критика спірних заходів була необґрунтованою. "Ми даємо всім можливість вибачитися перед Угорщиною за несправедливі звинувачення", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали припинити платежі Угорщині в рамках нових фінансових перспектив і плану відновлення, якщо не буде дотримання верховенства закону.

У своїй резолюції від 17 квітня парламент вже заявив, що рішення в Угорщині про продовження надзвичайного стану на невизначений термін, дозвіл уряду розпоряджатися указом і ослабленні нагляду парламенту "повністю несумісні з європейськими цінностями".

Напередодні дебатів Угорщина звинуватила Європейський парламент у тому, що він хоче ухвалити рішення щодо верховенства права в країні - при цьому не даючи їй виступити на захист своєї позиції.

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині