Премьер Венгрии готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в конце мая его правительство может отказаться от широких полномочий, полученных через указ о чрезвычайном положении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Заявление Орбана прозвучало после того, как двое мужчин были задержаны в начале этой недели за посты в Фейсбуке с критикой правительства Венгрии, что вызвало шок в венгерском обществе.

Согласно закону о чрезвычайном положении, принятому в конце марта в ответ на кризис с коронавирусом, правительство Венгрии может принимать постановления без ограничения по времени.

Правительство заявило, что закон необходим для принятия решений во время кризиса. "Мы успешно защитили нашу страну", - заявил Орбан в пятницу, добавив, что Венгрия действовала демократично и что после отмены чрезвычайных мер она вернется к нормальной парламентской системе.

Орбан сказал, что критика спорных мер была необоснованной. "Мы даем всем возможность извиниться перед Венгрией за несправедливые обвинения", - сказал премьер.

Напомним, депутаты Европарламента выразили обеспокоенность чрезвычайным законодательством в Венгрии против COVID-19 и призвали Еврокомиссию и Совет ЕС ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии.

Накануне дебатов Венгрия обвинила Европейский парламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране - при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.

О принятом в Венгрии законе читайте подробнее в статье: "Привет, диктатор!": Как и почему Орбан наделил себя абсолютной властью в Венгрии.