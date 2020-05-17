У Німеччині продовжує знижуватись число заражених і інфікованих коронавірусом

У Німеччині протягом останньої доби від коронавірусу померли 33 людини, що майже вдвічі менше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

За останню добу у Німеччині зареєстрували 583 нові випадки коронавірусу, тоді як напередодні – 620, а в останні кілька днів цей показник був більше 900.

Загальне число заражень зросло до 174 355.

Протягом доби від коронавірусної хвороби померли 33 людини, тоді як днем раніше повідомлялося про 57 летальних випадків. Всього від коронавірусу в Німеччині померли 7 914 людей.

Понад 153 тисячі пацієнтів вже вилікувалися.

Нагадаємо, з понеділка у Німеччині почалися нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.