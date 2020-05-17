В Германии продолжает снижаться число зараженных и инфицированных коронавирусом

В Германии в течение последних суток от коронавируса умерли 33 человека, что почти вдвое меньше, чем накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

За последние сутки в Германии зарегистрировали 583 новые случаи коронавируса, тогда как накануне – 620, а в последние несколько дней этот показатель был больше 900.

Общее число заражений возросло до 174 355.

В течение суток от коронавирусной болезни умерли 33 человека, тогда как днем ранее сообщалось о 57 летальных случаев. Всего от коронавируса в Германии умерли 7 914 человек.

Более 153 тысяч пациентов уже вылечились.

Напомним, с понедельника в Германии начались новые послабления карантинных ограничений. Правила отличаются в зависимости от земли.