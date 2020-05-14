Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС готує заміну саміту Східного партнерства - ЗМІ

Італія оголосила масову легалізацію трудових мігрантів

Депутати Європарламенту просять ЄС ввести санкції та припинити виплати Угорщині

Епідемія в Іспанії: кількість загиблих вперше за 6 днів перевищила 200






Лікарі закликали відкрити парки в Парижі заради "ментального здоров'я" 

Четвер, 14 травня 2020, 16:23

Одна з найбільших профспілок французьких лікарів CSMF закликала владу відкрити парки і сквери в Парижі, оскільки жителям столиці після двох місяців життя в ізоляції це необхідно для "ментального здоров'я". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI

Раніше відкрити парки закликала мер Парижа Анн Ідальго, проте уряд відмовив їй у цьому проханні.

Читайте також
Уряд Франції анонсував "план Маршалла" для туристичної галузі

"Ми підтримуємо прохання мера Парижа Анн Ідальго в тому, що стосується відкриття паризьких парків - на певних умовах - і закликаємо уряд подумати про швидке відкриття кафе та ресторанів", - йдеться в заяві паризького відділення профспілки.

"Деякі тротуари забиті людьми. Парижани, особливо найбідніші, живуть в дуже густонаселених зонах, і у них не було можливості нормально дихати під час карантину. Вони більше так не можуть", - зазначають автори звернення і закликають дати парижанам можливість гуляти.

Раніше мер Парижа Анн Ідальго неодноразово зверталася до уряду з проханням дозволити відкрити міські сади і парки, дотримуючись запобіжних заходів: наприклад, контролюючи потік відвідувачів. 

Читайте також
Прем’єр Франції: відпустки можна планувати на липень-серпень

"Для мене це питання суспільної охорони здоров'я", - заявила Ідальго. За її словами, дивно, що жителі міста можуть їздити на метро, ​​але не можуть гуляти в парках.

Як повідомлялося, у Парижі поліції довелось вмовляти розійтися людей, які прийшли відпочити до відомої базиліки Сакре-Кер.

Раніше влада Франції прийняла рішення при знятті карантинних заходів розділити країну на "червоні" і "зелені" зони - в залежності від рівня поширення вірусу. Детальніше читайте у статті: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Франція
powered by lun.ua