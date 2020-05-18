Франция оказалась на 3-м месте в Европе по количеству погибших от эпидемии

Франция по итогам последних суток оказалась на 3-м месте в Европе по количеству погибших от эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

За последние сутки во Франции зарегистрировали 483 новые смерти от коронавируса. 429 из них – смерти в домах престарелых, которые произошли преимущественно раньше, но только сейчас попали в статистику.

Читайте также В Нидерландах самый низкий уровень смертности от коронавируса за два месяца

Общее количество погибших с начала эпидемии достигло 28108 человек, из них 17 466 - умершие в больницах, 10642 – в домах престарелых.

Таким образом, Франция оказалась на 3-м месте в Европе по количеству погибших от коронавируса, обойдя Испанию, где количество умерших составляет 27 650 человек. На 1-м и 2-м месте остаются Великобритания и Италия с более 30 тысячами погибших.

За сутки обнаружили только 190 новых случаев заражения, что является одним из самых низких показателей с середины марта.

В больницах остается 19 361 пациентов с коронавирусом, из них 152 госпитализированы за последние сутки. В реанимации – 2087 больных, за сутки туда перевели 24 пациентов. В то же время, общее количество пациентов в реанимации уменьшилось на 45.

С начала эпидемии в стране обнаружили 142 481 подтвержденных больных коронавирусом. Выздоровели уже 61213 больных.

Напомним, один из крупнейших профсоюзов французских врачей CSMF призвал власти открыть парки и скверы в Париже, поскольку жителям столицы после двух месяцев жизни в изоляции это "необходимо для ментального здоровья".

Франция с прошлого понедельника начала масштабное ослабление карантина, введенного через коронавирус. В то же время, правительство предупредило, что ограничения могут вернуть, если ежедневные новые инфекции поднимутся выше 3000.