У Молдові Плахотнюку оголосили звинувачення у розкраданні $1 млрд

Генеральна прокуратура Молдови заочно оголосила звинувачення колишньому лідеру Демократичної партії Володимиру Плахотнюку в організації та координації виводу коштів з банківської системи Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

18 травня генеральний прокурор Александр Стояногло повідомив, що Плахотнюка звинувачують у створенні організованої злочинної групи (ст.284 кримінального кодексу), відмиванні грошей в особливо великих розмірах (ст. 243) та шахрайстві в особливо великих розмірах (ст.190).

Після того, як документи перекладуть англійською мовою, їх надішлють до США разом із запитом на екстрадицію Плахотнюка.

"У нас є беззаперечні докази, що саме Плахотнюк був бенефіціаром коштів, виведених з банків. Гроші пішли на придбання акцій банків, нерухомості, стразової компанії ASITO, "Будинку моди", готелю National", — сказав Стояногло.

За його словами, Плахотнюк використовував гроші у власних цілях, для сплати за чартерні рейси, придбання літака.

У лютому 2020 року генпрокурор заявляв, що Антикорупційна прокуратура ще у 2016 році володіла інформацією про причетність Плахотнюка до злочину, але його жодного разу не допитали, а влітку 2019 року "дозволили безперешкодно виїхати з країни".

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Минулого року голова слідчої комісії зі з'ясування обставин девальвації банківської системи в країні і розслідування банківського шахрайства Олександр Слусар заявив, що ключовим бенефіціаром крадіжки мільярда з банків Молдови був колишній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк.

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року після того, як Демократична партія втратила владу і керувати почав уряд Майї Санду.

13 січня стало відомо, що Сполучені Штати вводять персональні санкції проти бізнесмена і екслідера демократів Володимира Плахотнюка. 19 березня стало відомо, що США готують його депортацію.