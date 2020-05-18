В Молдове Плахотнюку выдвинули обвинение в хищении $1 млрд

Генеральная прокуратура Молдовы заочно вынесла обвинение бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку в организации и координации вывода средств из банковской системы Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло сообщил, что Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы (ст.284 Уголовного кодекса), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243) и мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190).

После того как документы переведут на английский язык, их отправят в США вместе с запросом на экстрадицию Плахотнюка.

"У нас есть неопровержимые доказательства, что именно Плахотнюк был бенефициаром средств, выведенных из банков. Деньги пошли на приобретение акций банков, недвижимости, стразов компании ASITO," Дома моды ", гостиницы National", - сказал Стояногло.

По его словам, Плахотнюк использовал деньги в собственных целях, для оплаты чартерных рейсов, приобретения самолета.

В феврале 2020 года генпрокурор заявлял, что Антикоррупционная прокуратура еще в 2016 году владела информацией о причастности Плахотнюка к преступлению, но его ни разу не допросили, а летом 2019 "позволили беспрепятственно уехать из страны".

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

В прошлом году председатель следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы в стране и расследование банковского мошенничества Александр Слусар заявил, что ключевым бенефициаром кражи миллиарда из банков Молдовы был бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 после того, как Демократическая партия потеряла власть и управлять начало правительство Майи Санду.

13 января стало известно, что Соединенные Штаты вводят персональные санкции против бизнесмена и экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка. 19 марта стало известно, что США готовят его депортации.