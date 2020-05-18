У Британії добова кількість померлих від коронавірусу продовжує знижуватись
У Британії продовжує знижуватися добова кількість померлих від коронавірусної хвороби, число померлих найнижче за останні тижні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.
Протягом доби жертвами коронавірусу у Британії стали 160 людей. У неділю повідомлялося про 170 смертей.
Загальне число померлих з початку епідемії збільшилося до 34 796.
Протягом доби було зареєстровано 2 684 випадки зараження. Всього у Британії коронавірусом заразилися 246 406 осіб.
Нагадаємо, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.
Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.