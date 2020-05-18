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У Британії добова кількість померлих від коронавірусу продовжує знижуватись

Понеділок, 18 травня 2020, 20:00

У Британії продовжує знижуватися добова кількість померлих від коронавірусної хвороби, число померлих найнижче за останні тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.

Протягом доби жертвами коронавірусу у Британії стали 160 людей. У неділю повідомлялося про 170 смертей.

Загальне число померлих з початку епідемії збільшилося до 34 796.

Протягом доби було зареєстровано 2 684 випадки зараження. Всього у Британії коронавірусом заразилися 246 406 осіб.

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Нагадаємо, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.

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