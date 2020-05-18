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В Британии суточное количество умерших от коронавируса продолжает снижаться

Понедельник, 18 мая 2020, 20:00

В Британии продолжает снижаться суточное количество умерших от коронавирусной болезни, число умерших самое низкое за последние недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В течение суток жертвами коронавирус в Британии стали 160 человек. В воскресенье сообщалось о 170 смертях.

Общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 34 796.

В течение суток было зарегистрировано 2 684 случая заражения. Всего в Британии коронавирусом заразились 246 406 человек.

Напомним, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавирус. Теперь людям можно посещать парки и побережья, соблюдая безопасную дистанцию и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но с более мягкими очертаниями.

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