В Британии суточное количество умерших от коронавируса продолжает снижаться

В Британии продолжает снижаться суточное количество умерших от коронавирусной болезни, число умерших самое низкое за последние недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В течение суток жертвами коронавирус в Британии стали 160 человек. В воскресенье сообщалось о 170 смертях.

Общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 34 796.

В течение суток было зарегистрировано 2 684 случая заражения. Всего в Британии коронавирусом заразились 246 406 человек.

Напомним, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавирус. Теперь людям можно посещать парки и побережья, соблюдая безопасную дистанцию и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но с более мягкими очертаниями.