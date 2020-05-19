Британський парламент попередньо схвалив нові правила для працівників з ЄС

Британський парламент своїм голосуванням попередньо схвалив закон, що завершує вільне пересування робочої сили з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Британський парламент своїм голосуванням попередньо схвалив закон, який передбачає скасування спеціального імміграційного статусу для громадян ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії після завершення перехідного періоду після Brexit 31 грудня 2020 року.

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Остаточні деталі нових правил поки невідомі. Прем’єр Борис Джонсон вже заявляв, що можуть запровадити систему імміграції за балами, яка надаватиме пріоритет трудовим мігрантам зі сфер, що потребують високої кваліфікації.

Нагадаємо, під час кампанії щодо Brexit гасла щодо припинення вільного руху робочої сили було одним із ключових для прихильників виходу з ЄС.

Секретар внутрішніх справ Пріті Пейтел заявив, що нова система буде "сильнішою, більш чесною і простішою", та відіграє "життєво важливу роль" у відновленні економіки Британії після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Працівники з інших країн зможуть за новою системою заробляти у Британії щонайменш 25 600 фунтів стерлінгів (28 600 євро) на рік. Це дещо менше, ніж середній для країни показник - £30 420, але більше, ніж більшість заробітних плат у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг.

У лейбористській партії заявили, що це є "дволиким" ставленням до працівників Національної системи охорони здоров’я, які зараз борються з епідемією, оскільки частина з них не є громадянами Британії і нові правила можуть позбавити їх можливості працювати в країні.

У Національній системі охорони здоров’я працює близько 13% людей, які не є громадянами Британії. 5,5% є громадянами інших країн ЄС.

Лейбористи та інші опозиційні депутати проголосували проти, але завдяки підтримці консерваторів закон врешті пройшов через Палату представників з підтримкою 351 голос проти 252.

Нагадаємо, перехідний період відносин ЄС та Британії після виходу останньої з Європейського Союзу 31 січня 2020 року триває до 31 грудня. До цього часу сторони мають погодити нові умови співпраці. Водночас, під дію нових правил щодо імміграції не потрапить Ірландія, оскільки вона мала окремі з Британією правила ще до приєдання до ЄС.

Як повідомлялося раніше, сьогодні уряд Великої Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit, який замінить зовнішній тариф Європейського Союзу з 1 січня 2021 року.