11 стран ЕС договорились о правилах безопасного отпуска летом

В понедельник 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

О договоренности страны объявили после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Читайте также Испания рассчитывает открыть границы для туристов в конце июня

Соглашение основано на руководящих принципах, выданных на прошлой неделе Европейской комиссией, и имеет целью координацию государств при открытии границ для туристов.

В совместном заявлении министры отметили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно о том, что подход поэтапных шагов, согласованных между государствами ЕС, является лучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок. При этом ключевым приоритетом является восстановление поездок, которое не приведет к неконтролируемому росту инфекций.

Другие два принципа - обеспечение того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой, а также что постепенное восстановление свободы трансграничных перемещений состоится при условии положительных тенденций в эпидемиологических ситуациях в странах происхождения и назначения.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия к безопасности путешествий", - говорится в заявлении.

Читайте также - "Гостиницы, транспорт и восстановление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса"