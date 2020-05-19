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У Данії кожен дорослий зможе пройти тест на коронавірус

Вівторок, 19 травня 2020, 10:59

Данія заявила в понеділок, що всі дорослі громадяни отримають можливість пройти тест на новий коронавірус, включаючи тих, у кого немає симптомів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Тепер усі дорослі в Данії можуть самостійно записатись на прийом для тесту на COVID-19", - оголосили в міністерстві охорони здоров'я, опублікувавши посилання на вебсайт, на якому можна записатися на прийом.

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Тепер будь-яка людина з NemID, системою входу до інтернет-банків Данії, зможе записатися на прийом в центрі тестування.

Дотепер у Данії тестували лише тих, хто має симптоми, і тільки коли вони отримали від лікаря "зелене світло".

Запропонований тест виявляє активний випадок вірусу і не є тестом на антитіла, який визначає, чи була людина інфікована раніше.

У понеділок в Данії зареєстровано 41 новий випадок коронавірусу. Це найменше зростання з середини березня. Загальна кількість інфікованих - 11 166.

Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину.

Детальніше про ситуацію в Данії у статті: Заражені та щасливі: як Данії вдалося вгамувати коронавірус

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