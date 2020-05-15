У Данії вперше за два місяці не зафіксували жодної смерті від коронавірусу
Данія повідомила про те, що за останню добу вперше з 13 березня не було зареєстровано жодної смерті, пов'язаної з коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
В порівнянні з четвергом загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Данії зросла на 78 до 10 791, а число госпіталізацій скоротилося на 10 до 137.
Число померлих не змінилося і склало 537 осіб.
Данія в середині березня ввела обмежувальні заходи через поширення коронавірусу.
З 15 квітня Данія стала однією з перших країн в Європі, яка почала послаблення обмежень. З 18 травня в країні почнуть відкриватися кафе і ресторани.
Музеї, театри і зоопарки відкриються 8 червня. Крім цього, з 8 червня будуть дозволені заходи за участю від 30 до 50 учасників.
На сьогоднішній день діє обмеження на збори більше 10 осіб.