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У Данії вперше за два місяці не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:49

Данія повідомила про те, що за останню добу вперше з 13 березня не було зареєстровано жодної смерті, пов'язаної з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В порівнянні з четвергом загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Данії зросла на 78 до 10 791, а число госпіталізацій скоротилося на 10 до 137.

Число померлих не змінилося і склало 537 осіб. 

Данія в середині березня ввела обмежувальні заходи через поширення коронавірусу.

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З 15 квітня Данія стала однією з перших країн в Європі, яка почала послаблення обмежень. З 18 травня в країні почнуть відкриватися кафе і ресторани.

Музеї, театри і зоопарки відкриються 8 червня. Крім цього, з 8 червня будуть дозволені заходи за участю від 30 до 50 учасників.

На сьогоднішній день діє обмеження на збори більше 10 осіб.

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