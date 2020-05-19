Во Франции выписали почти тысячу штрафов за путешествия дальше 100 км от дома

Во Франции за прошедшую неделю и выходные полиция выписала почти 1000 штрафов за путешествия в радиусе более 100 километров от дома.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, об этом объявил госсекретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джебару.

По его словам, полиция провела на дороге больше 200 000 проверок и по их итогам выписала 950 штрафов за нарушение запрета на путешествия дальше, чем в радиусе 100 километров от места проживания.

"Эти меры не для того, чтобы ограничить наших граждан, но чтобы гарантировать соблюдение правил, которые помогут нам в этот важный период избежать распространения вируса", - отметил он.

Он добавил, что после 2 июня можно будет делать прогнозы относительно новых послаблений ограничений и о том, как и когда люди смогут отдыхать летом.

Напомним, с 11 мая Франция начала ослаблять карантин. В частности, людям больше не нужно носить с собой специальную форму, где указана причина выхода из дома - кроме тех, кто планирует ехать на работу общественным транспортом в час пик.

Также с этого дня позволили путешествовать в пределах 100 километров от места проживания.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Франции заявил, что французы могут планировать свои летние отпуска и путешествия в пределах страны на июль-август.

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