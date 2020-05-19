Німеччина і країни "Вишеграду" домовляються про відкриття кордонів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та лідери країн "Вишеградської четвірки" поступово знімати обмеження та контроль перетину кордону, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Меркель провела відеоконференцію з лідерами Угорщини, Польщі, Словаччини та Чехії, а також двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, і вони підтвердили, що хочуть зменшити обмеження для людей та підприємств прикордонних регіонів, якщо рівень зараження буде низьким протягом певного часу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина розраховує скасувати глобальне застереження про подорожі для своїх громадян у середині червня.

Європейська комісія нещодавно представила свої рекомендації щодо канікул цього літа, наголосивши на необхідності узгоджених правил і недопущення дискримінації громадян ЄС через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, 11 держав Європейського Союзу погодили низку правил щодо того, як створити безпечні умови для проведення літньої відпустки у Європі на тлі пандемії коронавірусу.

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