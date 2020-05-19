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Германия и страны "Вышеграда" договариваются об открытии границ

Вторник, 19 мая 2020, 15:16

Канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры стран "Вышеградской четверки" будут постепенно снимать ограничения и контроль за пересечением границы, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Меркель провела видеоконференцию с лидерами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, а также двустороннюю встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, и они подтвердили, что хотят уменьшить ограничения для людей и предприятий приграничных регионов, если уровень заражения будет низким в течение определенного времени.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывает отменить глобальное предостережение о путешествиях для своих граждан в середине июня.

Европейская комиссия недавно представила свои рекомендации по каникулам этим летом, отметив необходимость согласованных правил и недопущения дискриминации граждан ЕС из-за пандемии COVID-19.

Напомним, 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

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