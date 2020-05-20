Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня

З 1 червня в Румунії почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

З першого дня літа почнуть роботу близько 100 готелів на узбережжі. За оцінками профільних асоціацій, на початку червня на море поїдуть відпочивати приблизно 10 тисяч румунських громадян.

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Частина готелів вже відкрилася, але їх небагато і працювали вони не на повну потужність.

Після 1 червня також почнуть роботу бари, кафе та ресторани на літніх майданчиках.

З 15 червня, коли буде дозволена робота ресторанів в закритих приміщеннях, літній сезон-2020 в Румунії можна буде вважати відкритими.

За попередніми оцінками, через епідемію COVID-19 румунський сектор готельного і ресторанного бізнесу втратить 2,4 млрд євро загального товарообігу.

Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами ЄС, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо. Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.

В українському уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

Українські авіакомпанії звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти. Це може відбутися з 1 липня.