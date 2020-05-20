Румынские курорты на Черном море откроются с 1 июня

С 1 июня в Румынии начнут работать курорты на черноморском побережье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

С первого дня лета начнут работу около 100 отелей на побережье. По оценкам профильных ассоциаций, в начале июня на море поедут отдыхать примерно 10 000 румынских граждан.

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Часть отелей уже открылась, но их немного и работали они не на полную мощность.

После 1 июня также начнут работу бары, кафе и рестораны на летних площадках.

С 15 июня, когда будет разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, летний сезон-2020 в Румынии можно будет считать открытыми.

По предварительным оценкам, из-за эпидемии COVID-19 румынский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса потеряет 2,4 млрд евро общего товарооборота.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

В украинском правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты. Это может произойти с 1 июля.