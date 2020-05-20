Італійські кафе і перукарні звинуватили у завищенні цін після карантину

Асоціація прав споживачів Codacons в Італії заявила, що пити каву і стригти волосся зараз стало дорожче ніж тоді, коли країна закривалась на карантин два місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Деякі бізнеси стягують на 50% більше за середні ціни, заявила асоціація. Codacons повідомила, що отримала десятки скарг на підвищення цін після того, як магазини, кафе, ресторани та салони краси почали відкриватися 18 травня.

Деякі клієнти повідомили, що кав’ярні поставили ціну за еспресо в центрі Мілана 2 євро - це майже на 54% більше, ніж середня у місті ціна перед карантином - 1,30 євро.

У Римі, де кава в середньому коштує 1,10 євро, кав’ярні просять 1,50 євро, тоді як у Флоренції, де середня ціна 1,40 євро, тепер кава коштує 1,70 євро.

За даними Codacons, перукарі також стягують більшу плату за свої послуги. Споживачі повідомляють, що ціни в середньому зросли приблизно на чверть.

"Ми сподіваємося, що це лише поодинокі випадки, і що власники бізнесу не вирішили масово переглянути свої прейскуранти, аби відшкодувати втрачений прибуток та додаткові витрати на прибирання", - заявив президент асоціації Карло Ріензі, який запропонував споживачам повідомляти про підвищення цін.

Уряд Італії схвалив екстрені виплати і дозволив власникам підприємств затримати орендну плату та деякі податки під час карантину. Але багато власників заявили, що цього буде недостатньо, аби вони могли утриматися на плаву.

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