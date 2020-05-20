Итальянские кафе и парикмахерские обвинили в завышении цен после карантина

Ассоциация прав потребителей Codacons в Италии заявила, что пить кофе и стричь волосы сейчас стало дороже чем тогда, когда страна закрывалась на карантин два месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Некоторые бизнесы взимают на 50% больше средних цен, заявила ассоциация. Codacons сообщила, что получила десятки жалоб на повышение цен после того, как магазины, кафе, рестораны и салоны красоты начали открываться 18 мая.

Некоторые клиенты сообщили, что кафе поставили цену за эспрессо в центре Милана 2 евро - это почти на 54% больше, чем средняя в городе цена перед карантином - 1,30 евро.

В Риме, где кофе в среднем стоит 1,10 евро, кафе просят 1,50 евро, тогда как во Флоренции, где средняя цена 1,40 евро, теперь кофе стоит 1,70 евро.

По данным Codacons, парикмахеры также взимают большую плату за свои услуги. Потребители сообщают, что цены в среднем выросли примерно на четверть.

"Мы надеемся, что это лишь единичные случаи, и владельцы бизнеса не решили массово пересмотреть свои прейскуранты, чтобы возместить упущенную прибыль и дополнительные расходы на уборку", - заявил президент ассоциации Карло Риензи, который предложил потребителям сообщать о повышении цен.

Правительство Италии одобрило экстренные выплаты и позволило владельцам предприятий задержать арендную плату и некоторые налоги во время карантина. Но многие владельцы заявили, что этого будет недостаточно, чтобы они могли удержаться на плаву.

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