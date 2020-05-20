Латвія планує скасувати надзвичайну ситуацію, але деякі обмеження залишаться

Уряд Латвії планує в червні припинити оголошену через пандемію COVID-19 надзвичайну ситуацію, зберігши при цьому певні обмеження.

Про це заявив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Надзвичайна ситуація в країні була оголошена з 13 березня по 9 червня. У цей час діє ряд обмежень, в основному на зібрання людей.

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Прем'єр підкреслив, що мета уряду - скасувати надзвичайний стан після цієї дати. Замість цього планується прийняти чинний протягом декількох місяців спеціальний закон, який дасть уряду додаткові повноваження, щоб оперативно реагувати на нові ситуації у зв'язку з поширенням вірусу і захищати інтереси громадського здоров'я.

Водночас такі вимоги, як посилена гігієна і фізичне дистанціювання, залишаться в силі, сказав прем'єр.

Нагадаємо, Латвія чекає на відновлення туризму за межі Балтії не раніше серпня.