Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Парламент Болгарии требует от Украины не разделять Болградский район

Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

Зеленский пообещал бороться за "Минск" до конца

Леонид Кучма хочет оставить минские переговоры и просил об этом Зеленского






Латвия планирует отменить чрезвычайную ситуацию, но некоторые ограничения останутся

Среда, 20 мая 2020, 12:33

Правительство Латвии планирует в июне прекратить объявленную из-за пандемии COVID-19 чрезвычайную ситуацию, сохранив при этом определенные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Чрезвычайная ситуация в стране была объявлена ​​с 13 марта по 9 июня. В настоящее время действует ряд ограничений, в основном на собрания.

Читайте также
В Латвии за сутки выявили лишь один случай коронавируса

Премьер подчеркнул, что цель правительства - отменить чрезвычайное положение после этой даты. Вместо этого планируется принять действующий в течение нескольких месяцев специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением вируса и защищать интересы общественного здоровья.

В то же время такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, по-прежнему останутся в силе, сказал премьер.

Напомним, Латвия ожидает возобновления туризма за пределы Балтии не ранее августа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Карантин Латвия
powered by lun.ua