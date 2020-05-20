Латвия планирует отменить чрезвычайную ситуацию, но некоторые ограничения останутся

Правительство Латвии планирует в июне прекратить объявленную из-за пандемии COVID-19 чрезвычайную ситуацию, сохранив при этом определенные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Чрезвычайная ситуация в стране была объявлена ​​с 13 марта по 9 июня. В настоящее время действует ряд ограничений, в основном на собрания.

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Премьер подчеркнул, что цель правительства - отменить чрезвычайное положение после этой даты. Вместо этого планируется принять действующий в течение нескольких месяцев специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением вируса и защищать интересы общественного здоровья.

В то же время такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, по-прежнему останутся в силе, сказал премьер.

Напомним, Латвия ожидает возобновления туризма за пределы Балтии не ранее августа.