Епідемія у Німеччині: кількість нових випадків та смертей знову знизилася

Кількість нових випадків та загиблих від коронавірусу у Німеччині за добу знову знизилася – після зростання у попередній день.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, такі останні дані опублікував Інститут Роберта Коха.

За останні 24 години у Німеччині від коронавірусу померли 57 хворих, що менше, ніж 84 напередодні.

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За добу виявили 745 нових випадків зараження. Це також дещо менше, ніж вчора – 797, тоді як у вівторок цей показник був трохи вищим 500. Водночас вже 12-й день поспіль кількість нових хворих не перевищує тисячі.

Одужали ще близько 1100 пацієнтів.

З початку епідемії у Німеччині зареєстрували 176 752 заражень коронавірусом. 8147 людей померли, близько 158 тисяч – одужали.

На сьогодні в країні залишається 10 605 "активних" хворих – людей, які на цей час мають позитивний результат тесту.

Нагадаємо, Німеччина розраховує скасувати глобальне попередження про подорожі для своїх громадян у середині червня.