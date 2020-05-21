Эпидемия в Германии: количество новых случаев и смертей снова снизилось

Количество новых случаев и погибших от коронавируса в Германии за сутки снова снизилось - после роста в предыдущий день.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild, такие последние данные опубликовал Институт Роберта Коха.

За последние 24 часа в Германии от коронавируса умерли 57 больных, что меньше, чем 84 накануне.

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За сутки обнаружили 745 новых случаев заражения. Это также несколько меньше, чем вчера - 797, тогда как во вторник этот показатель был несколько выше 500. В то же время уже 12-й день подряд количество новых больных не превышает тысячи.

Выздоровели еще около 1100 пациентов.

С начала эпидемии в Германии зарегистрировали 176 752 заражений коронавирусом. 8147 человек умерли, около 158 000 - выздоровели.

На сегодняшний день в стране остается 10 605 "активных" больных - людей, которые в настоящее время имеют положительный результат теста.

Напомним, Германия рассчитывает отменить глобальное предупреждение о путешествиях для своих граждан в середине июня.