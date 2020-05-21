Зеленский подарил вышиванку несуществующему "президенту Канады"

Офис президента Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, однако исходя из этого сообщения, вышиванку от Зеленских получил несуществующий "президент Канады".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

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Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - говорится в официальном сообщении пресс-службы офиса главы государства.

Однако не ясно, кому именно поступили подарки в Канаде, поскольку должности президента в стране нет. Формально лидером Канады является королева Великобритании Елизавета II. В стране ее представляет генерал-губернатор.

Джастин Трюдо, как общеизвестно, занимает должность премьер-министра. Заметим, жену Трюдо неофициально называют первой леди, однако ее титул формально не утвержден. Стоит добавить, что Джастин Трюдо любит носить вышиванку по случаю праздника.

Примечательно, что Великобритании (где также нет должности президента) нет в списке государств-друзей Украины, куда отправились подарки Зеленского.

Также стоит отметить, что в Германии, исходя из этого сообщения, подарок получил только президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать "леди".

Обновлено: После 13 часов в сообщение на сайте президента внесли изменения: "президентов" изменили на "лидеров". Также в ОПУ отказались от утверждения о том, что присылали подарки и для их "первых леди" или других супругов.