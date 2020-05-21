В Молдове обнаружили коронавирус у одного из депутатов, всех парламентариев протестируют

В Молдове обнаружили коронавирус у одного из депутатов, в связи с этим все парламентарии пройдут тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Председатель фракции Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков на заседании парламента сообщил, что у его однопартийца Евгения Никифорчука и его жены обнаружили коронавирус.

Депутат отметил, что коллеги контактировали с Никифорчуком на заседании фракции. Там присутствовали также 5 членов правительства.

После этого спикер Зинаида Гречаный предложила сдать тест на коронавирус всем депутатам и работникам секретариата парламента. Оплатить тест депутаты должны будут самостоятельно.

Как сообщалось ранее, сегодня парламент Молдовы определил дату президентских выборов в стране - 1 ноября 2020 года, согласившись с предложением действующего президента Игоря Додона.