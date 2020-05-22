В Госпогранслужбе рассказали, когда откроются 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

В Государственной пограничной службе рассказали, когда ожидать открытия 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, анонсированного правительственным решением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Інтерфакс-Україна рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Андрей Демченко отметил, что пункты пропуска смогут начать работу после того, как правительственное решение будет обнародовано, а также - после согласия соседних стран.

"Как недавно анонсировалось, правительство поддержало предложение министра внутренних дел возобновить работу еще 66 пунктов пропуска на государственной границе, за исключением границы с Беларусью и Россией. Однако четко говорить об этом можно будет только после того, как эти изменения будут обнародованы. И нужно учитывать, что полноценное функционирование этих направлений возможно не только в случае открытия пунктов пропуска с украинской стороны, но и соответствующего принятия решений сопредельными странами о возможности пропуска в этих направлениях.

Государственная пограничная служба, в свою очередь, уже уведомила о таком решении сопредельные страны - это страны ЕС, с которыми мы граничим, а также Молдову", - сказал Андрей Демченко.

Спикер добавил, что сейчас на государственной границе работают 19 пунктов пропуска для тех, кто путешествует на автомобиле, и один - "Шегини" на границе с Польшей - где возможно пересечь границу только пешком.

Также Демченко отметил, что решение о функционировании контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе принимает только командующий Операцией объединенных сил.

Напомним, на заседании в среду, 20 мая, Кабмин разрешил открыть 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой.