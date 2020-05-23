Ірландія запроваджує 14-денний карантин для мандрівників з 28 травня

Ірландія запровадить обов’язковий 14-денний карантин для усіх, хто прибуває в країну, з 28 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З 28 травня усі, хто прибуває в Ірландію, зобов’язані будуть повідомити відповідним органам адресу, за якою відбуватимуть 14-денну самоізоляцію. Такі нові правила запроваджують спершу на період з 28 травня до 18 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Сімон Герріс.

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Наміри запровадити "форму про місцеперебування пасажира" були анонсовані ще минулого тижня. Досі два тижні самоізоляції були рекомендованим заходом.

Вимоги будуть застосовуватися до усіх прибуваючих пасажирів, включно з громадянами Ірландії, які повертаються додому. Правило не буде поширюватися лише на екіпажі літаків, дальнобійників та пасажирів, які транзитом їдуть до іншої країни.

За незаповнення форми чи надання завідомо некоректних контактних даних загрожує штраф у розмірі до 2 500 євро, або 6 місяців позбавлення волі.

Як відомо, Ірландія є частиною загальної зони подорожей з Великою Британією, але не входить до Шенгенської зони Європейського союзу.

Як повідомлялося раніше, Британія запровадить аналогічні вимоги для мандрівників 8 червня. Водночас, на прибулих з Ірландії вони не поширюються, як і на деякі інші категорії громадян.

Нагадаємо, 18 травня країна почала пом’якшувати карантинні обмеження: відновили роботу деякі магазини і садові центри, точки роздрібної торгівлі на вулиці, спортивні споруди просто неба. Людям також дозволено зустрічатися в невеликих групах на публіці вперше за два місяці.

У п’ятницю в Ірландії зареєстрували 115 нових заражень коронавірусом. Цей показник вперше за тиждень перевищив 100. За добу померли ще 11 хворих.

З початку епідемії, в країні зареєстрували 24 506 підтверджених випадків коронавірусу та 1592 смертей.