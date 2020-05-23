Ирландия вводит 14-дневный карантин для путешественников с 28 мая

Ирландия введет обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в страну, с 28 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С 28 мая все, кто прибывает в Ирландию, обязаны будут сообщить соответствующим органам адрес, по которому будут отбывать 14-дневную самоизоляцию. Новые правила вводят визначально на период с 28 мая по 18 июня, сообщил министр здравоохранения Симон Хэррис.

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Намерения ввести "форму о местонахождении пассажира" были анонсированы еще на прошлой неделе. До сих пор две недели самоизоляции были рекомендуемой мерой.

Требования будут применяться ко всем прибывающим пассажирам, в том числе гражданам Ирландии, которые возвращаются домой. Правило не будет распространяться только на экипажи самолетов, дальнобойщиков и пассажиров, которые транзитом едут в другую страну.

За незаполнение формы или предоставление заведомо некорректных контактных данных грозит штраф в размере до 2500 евро, или 6 месяцев лишения свободы.

Как известно, Ирландия является частью общей зоны путешествий с Великобританией, но не входит в Шенгенскую зону Европейского союза.

Как сообщалось ранее, Великобритания введет аналогичные требования для путешественников 8 июня. В то же время, на прибывших из Ирландии они не распространяются, как и на некоторые другие категории граждан.

Напомним, 18 мая Ирландия начала смягчать карантин: возобновили работу некоторые магазины и садовые центры, точки розничной торговли на улице, спортивные сооружения под открытым небом. Людям также разрешено встречаться в небольших группах на публике впервые за два месяца.

В пятницу в Ирландии зарегистрировали 115 новых заражений коронавирусом. Этот показатель впервые за неделю превысил 100. За сутки умерли еще 11 больных.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 24 506 подтвержденных случаев коронавируса и 1592 смертей.