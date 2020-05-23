Німецька Тюрингія хоче скасувати "масковий режим" на початку червня

Федеральна земля Німеччини Тюрингія хоче скасувати "масковий режим" на початку червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Suddeutsche.

Федеральна земля Німеччини Тюрингія може з 6 червня скасувати більшість карантинних обмежень. Йдеться про скасування "маскового режиму" та вимоги дотримуватися дистанції у 1,5 метри.

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"З 6 червня, я б хотів зняти загальний карантин та замінити його пакетом заходів, у якому на першому місці будуть локальні дозволи", - зазначив прем’єр землі Бодо Рамлов.

Жорсткіші заходи хочуть залишити лише в окремих районах, де епідемічна ситуація буде гіршою – 35 і більше нових заражень на 100 тисяч населення протягом тижня.

Деталі послаблень планують обговорити у наступний вівторок на зустрічі урядів федеральних земель.

Тюрингія – серед земель, які менше постраждали від коронавірусу. З початку епідемії тут зареєстрували 2830 підтверджених заражень коронавірусом. Зз них померли 151, а більше 2400 вже одужали. За минулу добу виявили 12 нових хворих.

Нагадаємо, Німеччина почала послаблювати карантин 11 травня. Правила відрізняються залежно від землі.

Федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.

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