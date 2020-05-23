Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Греція знову просить Лондон повернути мармури Парфенона

Коронавірус в Італії: активних випадків вже менше 60 тисяч

В уряді Португалії заявили, що відкриті для туристів – поки тільки з ЄС

У Британії відновилося зростання нових випадків коронавірусу






Німецька Тюрингія хоче скасувати "масковий режим" на початку червня

Субота, 23 травня 2020, 14:47

Федеральна земля Німеччини Тюрингія хоче скасувати "масковий режим" на початку червня.

Про це повідомляє  "Європейська правда" з посиланням  на Suddeutsche.

Федеральна земля Німеччини Тюрингія може з 6 червня скасувати більшість карантинних обмежень. Йдеться про скасування "маскового режиму" та вимоги дотримуватися дистанції у 1,5 метри.

Читайте також
Епідемія у Німеччині: кількість нових випадків зросла до більше 600

"З 6 червня, я б хотів зняти загальний карантин та замінити його пакетом заходів, у якому на першому місці будуть локальні дозволи", - зазначив прем’єр землі Бодо Рамлов.

Жорсткіші заходи хочуть залишити лише в окремих районах, де епідемічна ситуація буде гіршою – 35 і більше нових заражень на 100 тисяч населення протягом тижня.

Деталі послаблень планують обговорити у наступний вівторок на зустрічі урядів федеральних земель.

Тюрингія – серед земель, які менше постраждали від коронавірусу. З початку епідемії тут зареєстрували 2830 підтверджених заражень коронавірусом. Зз них померли 151, а більше 2400 вже одужали. За минулу добу виявили 12 нових хворих.

Нагадаємо, Німеччина почала послаблювати карантин 11 травня. Правила відрізняються залежно від землі. 

Федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями

Читайте також: Нові проблеми для Меркель: що заважає виходу Німеччини з карантину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Карантин
powered by lun.ua