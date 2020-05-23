Немецкая Тюрингия хочет отменить "масочный режим" в начале июня

Федеральная земля Германии Тюрингия хочет отменить "масочный режим" в начале июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Suddeutsche.

Федеральная земля Германии Тюрингия может с 6 июня отменить большинство карантинных ограничений. Речь идет об отмене "масочного режима" и требования соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

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"С 6 июня, я бы хотел снять общий карантин и заменить его пакетом мер, в котором на первом месте будут локальные разрешения", - отметил премьер земли Бодо Рамлов.

Жесткие меры хотят оставить только в отдельных районах, где эпидемическая ситуация будет хуже – 35 и более новых заражений на 100 тысяч населения в течение недели.

Детали послаблений планируют обсудить в следующий вторник на встрече правительств федеральных земель.

Тюрингия – среди земель, которые меньше пострадали от коронавируса. С начала эпидемии здесь зарегистрировали 2830 подтвержденных заражений коронавирусом. Из них умерли 151 человек, а более 2400 уже выздоровели. За прошедшие сутки обнаружили 12 новых больных.

Напомним, Германия начала ослаблять карантин 11 мая. Правила в разных землях отличаются.

Федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но смягчениями.

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