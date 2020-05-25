Греция открывает рестораны и центры детского досуга

Греция в рамках следующего ослабление карантина открывает рестораны, центры детского досуга и центры дневного ухода за пожилыми людьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Греция с сегодняшнего дня, 25 мая, перешла к 4-му этапу ослабления карантина.

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Восстанавливают работу заведения общественного питания. При этом заведения должны установить столики на вдвое большем расстоянии, чем раньше - 1,7 метра. Количество посетителей, которых может принять заведение, зависит от его площади: разрешено не более 1 клиента на 2 квадратных метра. За одним столом может находиться не более 6 человек, исключение возможно только для семей с малолетними детьми.

Кроме того, учреждения должны организовать работу так, чтобы работники разных смен минимально пересекались между собой. Поощряются также другие меры безопасности - безналичный расчет, надлежащая вентиляция, защита из органического стекла, где это целесообразно, маркировка безопасного расстояния.

Также открываются центры дневного ухода и досуга для пожилых людей и центры детского досуга.

Открытие начальных школ и детсадов планируется на 1 июня. По словам экспертов, частичное восстановление работы школы не привело к ухудшению ситуации.

Как уже сообщалось, с сегодняшнего дня возобновили работу паромы, обеспечивающие сообщение с островами.

Напомним, Греция объявила, что планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

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